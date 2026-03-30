Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) в начале марта опозорилась во время концерта в Пензе. Артистка странно вела себя на сцене, чем разозлила зрителей. Они потребовали, чтобы им вернули деньги за билеты. В свою очередь, артистка попыталась оправдаться и заявила, что на ее концерте некие недоброжелатели устроили провокацию. Слава записала видео с объяснением, на кадрах она рыдала от обиды и говорила, что больше не хочет жить.

Однако спустя пару дней певица снова вышла на связь и предстала в совершенно неожиданном образе. Слава сбрила волосы на затылке и висках, сделав стильную прическу. Но сил ей это не придало. Певица призналась, что подумывает о завершении карьеры.

Чтобы восстановить свои моральные силы, артистка отправилась отдыхать на Мальдивы. Теперь на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм"* Слава публикует видео и фотографии с райского отдыха. Например, она сообщила, что поправилась на пять килограммов.

Певица Слава представила накаченного друга, с которым улетела за границу

Однако певица случайно оскандалилась. Во время прямого эфира эпатажная исполнительница сняла себя в туалете.

"Блин, в первый раз в прямом эфире! И, кажется, в туалете вы со мной тоже были. Очень сорри. Просто реально не умею выключать и вообще пользоваться. Но я решила его оставить", - сообщила артистка.

Ранее доведенная исполнительница выступила с новыми откровениями. Певица Слава обрушилась на родных и близких. По ее словам, это они виноваты в ее нервном срыве.