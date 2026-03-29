Стас Михайлов обеспокоен судьбой подарка для младшей дочери

Дочери певца Стаса Михайлова по стопам звездного отца идти не собираются. Старшая наследница Иванна планирует стать дизайнером и успешно снялась в своей первой фотосессии.

Младшая, Маша, влюблена в конный спорт и лошадей. И, несмотря на то что сам Михайлов учиться верховой езде не собирается, упросила отца подарить ей скакуна, пишут 7days.

«Уже пообещали подарить. Но я говорю: „Доча, куда мы денем еще лошадь?“ У нас все есть, кроме лошади. Но она так их любит, у нее так это получается. Просто за два месяца она влюбилась в этих лошадей. Гоняет уже галопом», - сообщил артист в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Лошадь стоит дорого, но главная проблема не в этом. Михайлов волнуется, что Маше может надоесть конный спорт, и тогда непонятно, куда деть лошадь

Стас Михайлов женат на Инне Михайловой с 2011 года. У известного артиста под крылом шестеро детей: общие дочери Иванна и Мария, дети Инны от предыдущего брака — Андрей и Ева. В начале 2000-х артист был женат на Инне Горб, которая родила ему сына Никиту. Кроме того, Михайлов состоял в отношениях с Натальей Зотовой — у них есть общая дочь Дарья.