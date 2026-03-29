Шура сообщил, что сбылась его мечта

Певец и шоумен Шура (Александр Медведев) стал победителем в финале шоу «Суперстар! Битва сезонов!» на НТВ. Артист набрал 73 балла.

Музыкант эмоционально прокомментировал ситуацию в личном блоге. По его словам, благодаря этой победе он стал чувствовать себя гораздо увереннее. Минувший сезон шоу стал для него самым настоящим экспериментом, пишет СтарХит.

«Этот проект — моя жизнь, большее чем просто шоу! Моя новая жизнь началась еще с 2007 года, когда первый раз принял участие в нем. Потом был 2021 год, когда стал победителем вместе с Виктором Салтыковым… В 2026-м я смог раскрыться по-другому, завоевать ваши сердца и вновь стать победителем. Я не буду лукавить, не знаю как другим, но мне была важна победа. В свои 50 снова захотелось доказать всем, что я еще могу! И когда меня спрашивают: „Саш, а какая у тебя мечта?“. Вот думаю, что это и есть моя настоящая мечта…» —признался Шура.

Ранее Шура рассказал о тяжелом опыте с уколами для снижения веса. Артист уже давно борется с лишними килограммами, прибегал к операции по уменьшению желудка, однако вес все равно возвращался. Чтобы продолжить борьбу с лишним весом, Шура решил использовать инъекции, предназначенные для лечения диабета, но одна из них едва не закончилась для него трагедией.