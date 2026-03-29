Певец Филипп Киркоров оказался в центре скандала, после того как в Сети распространилось видео, на котором артист закуривает сигарету прямо в здании аэропорта Барнаула. Ситуацию уже прокомментировал и сам Киркоров.

Артиста сняли очевидцы, когда он прилетал для выступления. Свой поступок он объяснил тем, что все было «как в тумане» после смены часовых поясов и постоянных перелетов.

— Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта. Уже связались, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте, — отметил певец в социальных сетях.

Это не первый скандал с участием артиста за последнее время. 18 марта стало известно, что компания «Социум трейд», которая хотела взыскать с Филиппа Киркорова 12 миллионов рублей по задолженности по кредиту, отказалась от своих требований.

Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью.