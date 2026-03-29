Лазарев рассказал о важном моменте в воспитании детей

Певец Сергей Лазарев —заботливый отец. Каким бы плотным ни был его рабочий график, он старается как можно больше времени проводить с сыном и дочерью.

«Я сумасшедший папа. Когда стал отцом, у меня поменялось полжизни. Дико скучаю по детям на гастролях. Когда приезжаю, стараюсь очень много времени с ними проводить. Они, конечно, зацелованные, залюбленные дети, но неизбалованные!» - утверждает он в шоу «Натальная карта» от Medium Quality и «VK Видео».

К примеру, Сергей запрещает детям соцсети — телефон они используют только для звонков и SMS-сообщений. Но один из самых важных моментов заключается в том, что Лазарев стремится воспитать их самодостаточными личностями, над которыми не будут довлеть достижения звездного отца. Об этом пишет СтарХит.

«На мой взгляд, самая большая опасность, — и я сильнее всего этого боюсь, — что дети так и будут жить в тени известного отца.

Потому что наше общество — пресса, люди, поклонники — все равно воспринимают их как детей известного артиста до поры до времениНо чем старше они будут становиться, тем больше будут «взрослеть» поступки. И им всегда будут припоминать: «Эх ты! А вот твой папа…» И это может заковать их в дикие комплексы. Я разговариваю на эту тему с мамой и няней, прошу никогда не говорить им: «Сейчас все расскажем папе!» То есть не пугать их мной, моим авторитетом. Папа — это папа, папа — это друг, прежде всего, родной человек, к которому они придут и поделятся проблемами. Очень важно, чтобы дети нашли самореализацию», - убежден исполнитель.

Ранее Лазарев признался, что не пользовался популярностью в школе. Он был младше всех своих одноклассников, поэтому его не воспринимали всерьез девушки, которые его интересовали.