Семенович прокомментировала слухи о скорой свадьбе со Шреером

Певица Анна Семенович внесла ясность в слухи о скорой свадьбе с бизнесменом Денисом Шреером. Артистка в беседе с журналистами сообщила, что к проведению торжества они с женихом пока не готовы, пишут РИА Новости.

Пара не торопится с официальным оформлением брака.

«Ой, нет, пока мы не готовились к свадьбе, с датой не определились. Мы готовимся определиться», — призналась Анна.

Семенович и Шреер начали встречаться в 2023 году, год спустя пара стала появляться вместе на светских мероприятиях. Шреер достаточно длительное время вел бракоразводный процесс в Германии, но не так давно развод все же состоялся.

Ранее Анна Семенович призналась, что уже много лет откладывает хирургическое исправление искривленной носовой перегородки, несмотря на серьезные проблемы с дыханием.