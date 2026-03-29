Гуф оплакивает смерть близкого друга

Гуф сообщил о смерти своего близкого друга Руслана Шнайдермана. Об этой беде музыкант рассказал в микроблоге, опубликовав совместные с Русланом фотографии.

Рэпер тяжело переживает утрату, пишет издание super.

«Браточка, я не знаю, как дальше без тебя. Покойся с миром, родной», — написал он.

Руслан был вхож в круг представителей российского шоу-бизнеса. В его соцсетях можно найти снимки, на которых с ним запечатлены Павел Воля, Баста, Михаил Шуфутинский другие звезды.

Причины смерти Шнайдермана не уточняются.

В комментариях к посту бывшая супруга Гуфа — Айза-Лилуна Ай написала прощальные слова.

«Пусть его душа обретет покой. Как мне жаль».

В феврале рэпера Гуфа приговорили к году условного срока. Инцидент произошел в октябре прошлого года, когда музыкант вместе с друзьями арендовал баню в Апрелевке. По информации следствия, артист не оплатил часть аренды и вступил в конфликт с братом управляющей, который оказался сотрудником патрульно постовой службы.

Гуф был обвинен в мелком хулиганстве после того, как, по словам потерпевшего, отобрал у него телефон.