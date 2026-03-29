Стало известно, сколько должен налоговой Богдан Титомир

Рэпер уже довольно продолжительное время не платит налоги. 59-летний музыкант задолжал ФНС уже почти миллион рублей.

Впереди – блокировка счетов, запрет на выезд за рубеж и принудительное взыскание средств судебными приставами. Об этом информирует Телеграм-канал SHOT.

Карьера музыканта рухнула где-то в нулевые. Сыграла роль неудачная попытка добиться успеха в США и поменять музыкальный стиль. Кроме того, Титомир увлекся запрещенными веществами.

После возвращения артист выступает в клубах, работает диджеем и стал активным участником различных шоу.

В 90-е рэп-артист, диджей и участник группы «Кар-мэн» Богдан Титомир считался символом свободы, самоуверенности и бунтарства. Хотя с тех пор прошло больше 30 лет, в душе артист остался прежним: он все так же носит яркую одежду и ведет себя вызывающе. Разве что теперь это вызывает не восторг, а скорее общественное порицание.