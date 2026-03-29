Озвучен размер долга звезды «Папиных дочек» Казакова

Актер Михаил Казаков, знакомый зрителям по роли Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки», накопил задолженностей на крупную сумму. Судебные приставы будут принудительно взыскивать с него долги как как по кредитным обязательствам, так и по алиментам, пишет ТАСС.

По данным правоохранительных органов, у него почти 928 тысяч рублей неоплаченных кредитов. Также с него взыскивают алименты и долги по исполнительным судебным производствам, всего на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

На Михаила открыто 10 исполнительных производств, причем рассмотрение половины из них прекращено из-за невозможности найти должника, его имущество или счета.

Актер Михаил Казаков находится в центре резонансного скандала, который развивается с октября 2025 года. В реестр неплательщиков алиментов попал человек, чья карьера в кино началась с блестящих перспектив, но в последние годы столкнулась с серьезными испытаниями.

Причины оказания в этом реестре — сложные семейные отношения, травма, полученная в 2020 году, и судебные разбирательства с бывшей супругой