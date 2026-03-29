Zivert рассказала об неприятном инциденте на тренировке

Певица Zivert пострадала во время занятия йогой. Она выполняла одну из асан, но удержала равновесие, упала и рассекла бровь. Звезда отнеслась к случившемуся с юмором и заявила, что

теперь ее можно «считать посвященной в йогини», пишет издание super.

Артистка выложила в микроблоге свою фотографию, где видна рассеченная бровь, и написала, что больше не увлекается ретушью: ей хочется, чтобы видели ее настоящую.

«С недавних пор я не обрабатываю кожу на фотках и у меня есть поры, пигментация и немного седых волос. И да, я живой человек », — написала Zivert.

Юлия Зиверт смогла доказать, что возраст — это только цифра, если есть что-то, чего ты хочешь добиться по-настоящему. Музыкальную карьеру она начала только в 30 лет, и быстро завоевала профессиональные награды и симпатию зрителей.