«Привередливая»: Дибров прокомментировал отношения с новой возлюбленной

Екатерина Гусева, с которой стал выходить в свет телеведущий Дмитрий Дибров, младше его на 23 года и выше на полголовы. Девушка работает нутрициологом, у нее трое детей.

Телеведущий ради того, чтобы нравиться возлюбленной, даже закрасил седину, пишет СтарХит.

«Хочу все еще нравиться Кате. Она такая привередливая. Приходится так много думать о внешнем виде. Господа, это такое бремя! Но это сладкое бремя!» — сказал он журналистам НТВ в программе «Ты не поверишь!»

Дибров отмечает, что с Екатериной его связывает не только взаимная симпатия. Он считает, что она – обладательница высокого интеллекта и имеет качественное образование. Так, Гусева свободно владеет французским языком.

При этом Дмитрий старается сохранить дружеские отношения с бывшей супругой. Екатерина говорит, что поддерживает его в этом.

«Это нормально, потому что трое детей у каждого из нас, и надо сохранять на самом деле вообще отношения. Мне кажется, Дмитрий должен показывать пример вообще всем мужчинам, как надо разводиться», — уверена она.

Наследники Дмитрия и Екатерины прекрасно ладят. Они вместе ходят в бассейн, на развлекательные мероприятия.

Екатерина и Дмитрий выстраивают и совместные рабочие проекты.

«Мне всегда хотелось работать под руководством вот такой красивой начальницы. Господь услышал мои молитвы, и вот это продюсер моих новых интересных проектов, коллеги. Но я об этом рассказывать не стану, а то могу сглазить», — признался телеведущий.

Интересно, что нынешняя возлюбленная Диброва раньше состояла в женском клубе его бывшей жены. Именно Полина когда-то представила их друг другу.