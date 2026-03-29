Киркоров возмутил россиян своим поведением в аэропорту

Российский певец Филипп Киркоров был замечен курящим в неположенном месте. С зажженной сигаретой его сняли идущим по аэропорту в Барнауле. Ролик опубликован в Telegram-канале Mash Siberia.

«Король прилетал выступать в "Титов арене". Человека, уж очень похожего на него, заметили с сигареткой там, где дымить вообще нельзя», — говорится в публикации.

На кадрах исполнитель идет к выходу из авиагавани. В этот момент в холле находятся люди.

Своим поведением он возмутил горожан, которые принялись оставлять под постом негативные комментарии.

«Демонстрация полного отсутствия воспитания, интеллекта, уважения», «Это его уважение к людям той страны, где он находится!» — прокомментировали видео юзеры.

