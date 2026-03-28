Стали известны подробности о терпящем бедствие бизнесе Реввы

Три компании артиста Александра Реввы стали убыточными. Ревва их владелец, а бывший коллега по Comedy Club и предприниматель Михаил Лучкевич – управляющий. Как пишет Телеграм-канал Мash, фирма «Войс медиа», занимающаяся созданием фильмов и ТВ-передач с 2010 года, завершила прошлый год с убытком в 19 тысяч рублей.

«Войс медиа продакшн», работавшая с 2012 года в радиовещании, завершила год также с убытком, составившим 8 тысяч рублей.

А открывшееся в 2017 году «Билеткафе» оставило хозяина в минусе на 28 тысяч рублей.

Ревва назвал ложью новости о продаже виллы на Кипре

Ранее российский юморист и певец Александр Ревва назвал ложью информацию о продаже виллы на Кипре. Исполнитель заявил, что в поездках на Кипр останавливается исключительно в отелях. По его словам, недвижимости в этой стране у него нет.