Энн Хэтэуэй призналась в диагнозе, из-за которого ненавидела своё тело

43-летняя Энн Хэтэуэй в интервью Harper’s Bazaar откровенно заговорила о своём психическом расстройстве — дисморфии тела. Это состояние, при котором человек болезненно озабочен мнимыми или незначительными недостатками внешности.

«Временами смотришь в зеркало и думаешь: «Неплохо». А в некоторые — «Что?» У меня был как раз такой «что?» день», — призналась звезда «Дьявол носит Prada».

Случай произошёл на отдыхе с семьёй. Хэтэуэй случайно взяла с собой «купальник мечты», который надевает в «хорошие дни», а день оказался «непонятным». Ей предстояло выйти к бассейну, где полно незнакомцев и камер телефонов.

«Я посмотрела на себя и подумала: «Что?» А потом сказала: «Тебе 43». И когда я посмотрела на тело 43-летней женщины, то подумала: «Неплохо». Когда я ожидала увидеть что-то не то, я чувствовала неуверенность. Но когда увидела, что есть на самом деле, я смирилась», — поделилась актриса.

В 40 лет Энн обнаружила, что открыла в себе «новую скорость» и сейчас счастливее, чем в молодости. Секретом свежести Хэтэуэй называет отказ от алкоголя и уходовую косметику, а слухи о пластике комментировать отказалась, назвав это «слишком интимным вопросом».