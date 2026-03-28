Маша Распутина объяснила, почему не будет ездить на «Жигулях»

Певица Маша Распутина в эфире шоу «Как есть» не смогла сдержать эмоций, отвечая на вопрос о том, как соотносятся ее привычки окружать себя роскошью с реальным финансовым состоянием семьи. Об этом информирует teleprogramma.

«Ребята, кто я такая? Я – Мария Николаевна Распутина! Я звезда российской эстрады! Я же не должна на "Жигулях" ездить, вы чего, вы подумайте только! Ну, купили поношенный "Роллс-Ройс", ну, вот я езжу на какие-то концерты, презентации. Я же должна выехать красиво. Звезды должны так жить!» — заявила эпатажная звезда.

Исполнительница убеждена, что статус звезды обязывает к демонстрации богатства и роскоши. Люксовые авто, дорогие наряды, элитная недвижимость – вот, по ее мнению, часть имиджа популярного артиста.

На фоне банкротства ее супруга и судов за дом с его вывшей женой подобное заявление выглядело неоднозначно.

Маша Распутина может лишиться единственного жилья

Маша Распутина почти 30 лет живет с бизнесменом Виктором Захаровым. Свои отношения пара официально узаконила лишь в прошлом году. Их браку мешал затянувшийся развод мужчины с экс-супругой Еленой. Как только формальности были улажены, бывшая жена начала судиться за дом певицы. Распутина уже обратилась с жалобой к главе Верховного суда.