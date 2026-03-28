МакSим рассказала, кто помог ей вернуться «с того света»

МакSим трогательно обратилась к фанатам на концерте. Она поблагодарила их за преданность

Певица МакSим выступила в Екатеринбурге, посвятив концерт 20‑летию дебютного альбома «Трудный возраст». В МТС Live Холл пришло около пяти тысяч зрителей, которые подпевали практически каждой песне — от «Знаешь ли ты» и «Мой рай» до «Не отдам» и «Трудного возраста».

Марина сменила три образа: сначала белоснежное платье с крыльями, затем бежевый корсетный вариант, а под финал — рокерский чёрный ансамбль, подчеркнув силу и драму вечера. Один из самых пронзительных моментов наступила перед песней «Спасибо», когда артистка обратилась к тем, кто поддерживал её в самые тяжёлые времена.

«Многие из вас своими молитвами и желаниями вытащили меня с того света», — призналась МакSим, вызвав у зала слезливую и дружную овацию.

Финальный аккорд вечера добавил фан‑клуб: певице вынесли торт со свечами в виде цифры «20». Задувая огоньки, Марина сказала: «У меня мурашки! Спасибо вам огромное! Это так трогательно!» — напомнив и о непростом пути из выступлений в переходах и ночлежки на вокзале до статуса одной из самых узнаваемых звёзд российской сцены.