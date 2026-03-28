Вдова звезды «Полицейского с Рублевки» вынуждена продать семейный дом

Актер Роман Попов, известный зрителям по роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», ушел из жизни в 40 лет от рака головного мозга.

У вдовы Юлии, которая работает учительницей и осталась одна с тремя детьми, нет средств на содержание семейного дома в элитном поселке.

Дом расположен в коттеджном поселке «Архангельская ривьера» на Новорижском шоссе. Это трехэтажный 300-метовый таунхаус с 5 спальнями, террасой и гаражом, пишет АиФ.

После рецидива онкологии семья столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Супруги приняли продать дом, выручив деньги на лекарства. Недвижимость была переоформлена на имя Юлии, но при жизни актера продать ее не удалось.

Юлия Попова продолжает попытки продажи. Цену уже снизили на 5 миллионов рублей. Но рынок переполнен предложениями. В том числе и домов с земельными участками за те же 47 миллионов рублей.

Юлия хочет на вырученные от продажи дома деньги купить скромную квартиру себе и детям, а оставшиеся средства отложить на их будущее.

В 2018 году у Попова произошел эпилептический приступ, после которого врачи провели МРТ. Исследование выявило астроцитому: опухоль мозга в третьей стадии. В 2020 году Попов перенес операцию в Германии, однако летом 2025 года рак вернулся, причем в тяжелой форме. Опухоль оказалась неоперабельной. 11 октября Роману стало хуже, а 28 октября его сердце остановилось.