Российская певица Маша Распутина объяснила любовь к роскоши словами «звезды должны так жить!». Комментарий певицы появился в спецвыпуске шоу «Как есть» на YouTube.

61-летняя исполнительница ответила на вопрос журналиста, который поинтересовался, соответствуют ли реальному достатку ее атрибуты роскоши — элитный автомобиль и недвижимость. Звезда эмоционально отреагировала на данный вопрос, заявив, что благодаря своему звездному статусу имеет полное право на роскошь.

«Ребята, кто я такая? Я — Мария Николаевна Распутина! Я звезда российской эстрады! Я же не должна на "Жигулях" ездить, вы чего, вы подумайте только! Ну, купили поношенный "Роллс‑Ройс", ну, вот я езжу на какие‑то концерты, презентации. Я же должна выехать красиво. Звезды должны так жить!» — высказалась артистка.

Знаменитость подчеркнула, что ее роскошные наряды, автомобили и недвижимость являются важной частью ее профессии и имиджа, который должен отвечать уровню российской эстрады.

