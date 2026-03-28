Анита Цой заявила, что «поставила на счетчик» своих обидчиц

В начале февраля певица Анита Цой выступала в Кремле с юбилейным концертом. Однако случилось так, что ее заранее подготовленные сценические наряды оказались безнадежно испорчены, и звезде пришлось выйти на сцену в том, в чем она приехала из дома. Об этом пишет gazetametro.

«Перед самым выступлением я осталась без костюмов. Перед моим выходом на сцену оказалось, что они все порезанные. Я не знаю, кто это сделал, — будем разбираться, смотреть камеры, как так случилось. В итоге мне пришлось идти на сцену практически в домашнем — в чем пришла, в том и выступала», - рассказывала после случившегося Анита.

Из пяти нарядов восстановить удалось только один. Цела осталась накидка. Остальные костюмы уничтожены безвозвратно.

По прошествии времени людей, совершивших акт вандализма, вычислили. Правда, Цой публично не назвала их имен – это две женщины. Но безнаказанным их поступок не останется.

«Но те, кто мне навредил, были наказаны — я их не простила. Известная телепрограмма даже была готова заплатить больше пяти миллионов рублей, чтобы я привела двух зачинщиц и вредительниц, — я знаю кто это. Одну с работы уволили, и конечно, профессиональный мир будет знать их имена. Плюс они должны мне покрыть все убытки — поставила их на счетчик», - сообщила звезда.

Карьеру эстрадной певицы Анита Цой начала в 1996 году. В следующем году вышел ее дебютный альбом «Полет», который принес певице широкую известность благодаря одноименной песне.