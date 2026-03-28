Продюсер раскрыл секрет молодости Пугачевой

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева на многих снимках выглядит ровесницей своего супруга. СМИ не раз писали о том, что Примадонна прибегала к вмешательствам пластического хирурга, также дело не обходилось без фотошопа, но, как оказалось, не исключено и то, что певица использовала маски из силикона, которые выглядят как вторая кожа.

Об этом «Абзацу» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Алла Борисовна в силу своего возраста накладывает маски. Существуют специальные силиконовые маски, которые артисты старшего поколения накладывают ради возможности выглядеть моложе. Ну и конечно, весна – надо выглядеть хорошо. Для нее важен внешний вид. Что касается эффективности – маски омолаживают лет на 15», - отметил он.

Издание напомнило, что в 1992 году Алла Пугачева, у которой был тогда роман с певцом Сергеем Челобановым, в Швейцарии сделала сразу несколько серьезных пластических операций. За 90 тысяч долларов ей провели одновременно липосакцию, пластику лица и груди. Вскоре после возвращения на родину звезда почувствовала себя плохо и попала в одну из московских больниц. Примадонна даже пережила клиническую смерть.

Ранее балерина Анастасия Волочкова поделилась, что народная артистка СССР Алла Пугачева поддерживала ее после операции в немецкой клинике. Певица постоянно интересовалась самочувствием балерины, всегда оставалась с ней на связи и «не давала ей унывать».