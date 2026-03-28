Стало известно имя нового возлюбленного бывшей невесты Лепса

Аврора Киба в начале года объявила о завершении романа с певцом Григорием Лепсом, с которым они встречались около полутора лет. Однако в одиночестве девушка не осталась. У нее появился новый поклонник - родственник азербайджанского президента Ильхама Алиева – Рустам Гаджиев.

Предположительно, именно Гаджиев оплатил Кибе шикарную вечеринку, устроенную в честь ее 20-летия.

Пара уже слетала в Рио-де-Жанейро в компании друзей. Сейчас Аврора звезда соцсетей отдыхает в Гонконге вместе с Рустамом и впервые опубликовала в микроблоге фотографию с ним.

Гаджиев также старше Кибы. Ему 36 лет. Как пишет издание absatz, его отец замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана, а мать доктор наук и завкафедрой экологической химии Бакинского госуниверситета. Бабушка Рустама родная сестра третьего президента страны Гейдара Алиева.

Бывшая невеста певца Лепса Аврора Киба выложила фото с новым возлюбленным

Гаджиев учился в Лондоне, и в 22 года вместе с другом открыл единственное в Азербайджане коллекторское агентство. Несмотря на уже зрелый возраст, он ведет жизнь представителя золотой молодежи.

Слухи о романе Кибы и Гаджиева появились с конца зимы.