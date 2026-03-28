Дэвид и Виктория Бекхэм скандалят с соседями из-за участка за 16 млн долларов

Дэвид и Виктория Бекхэм оказались в центре конфликта с соседями из-за планов по благоустройству своего загородного участка стоимостью около 16 миллионов долларов, сообщает GBNews. Супруги подали заявку на озеленение территории: они хотят высадить около 80 деревьев и разбить луг с полевыми цветами.

Однако инициатива вызвала резкое недовольство местных жителей, которые уверены — речь идёт не просто о ландшафтном дизайне, а о превращении владения в закрытую территорию.

По словам одного из соседей, работы на участке фактически уже ведутся: там якобы проложена дорога, установлены ворота, проведено электричество и возведено ограждение.

«Эта заявка — просто насмешка… Если проект одобрят, их дом превратится в крепость», — заявил он.

Ситуация вокруг поместья Бекхэмов продолжает накаляться: жители опасаются, что масштабные изменения нарушат привычный облик района и ограничат доступ к окружающей территории. Вопрос теперь остаётся за местными властями.