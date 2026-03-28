Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что интерес к певцу Ярославу Дронову, который известен под псевдонимом Shaman, будет только снижаться.

Зрители хотят видеть на сцене новые лица. Об этом эксперт рассказал в беседе с журналистами Общественной службы новостей.

«Все это, конечно, хорошо, но в меру. Люди жаждут чего-то нового. Сколько можно слушать одни и те же заезженные песни? На патриотической тематике далеко не уедешь. Сейчас время новых мелодий, новых возможностей и новых свершений. Сейчас время таких артистов наступает, как Ваня Дмитриенко. Это свежий глоток, который нужен был в качестве альтернативы», — добавил Соседов.

Соседов посоветовал Дронову поэкспериментировать с образом и музыкой. При этом желательно ориентироваться на молодежь.

Депутат Милонов: отечественные артисты должны петь под русскими псевдонимами

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову, который накануне впервые после освобождения из тюрьмы вышел на театральную сцену в новом спектакле.