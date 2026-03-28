Бледанс рассказала как собирается отметить день рождения особенного сына

Актриса Эвелина Бледанс в ближайшее время будет праздновать 14-й день рождения своего особенного сына Семена. Судя по ее словам, мероприятие должно быть масштабным.

«У него будет три празднования. Первый день - на ферме, потом у нас Гарри Поттер, а затем - гламурная вечеринка для девчонок. Так что как настоящую свадьбу гуляем, все три дня», - рассказала Эвелина.

Актриса рассказала журналистам «Московского Комсомольца», какие подарки ждут Семена.

«Айфон его как-то совсем не интересует и не манит. Но ему нравится Гарри Поттер, так что покупаем всякие волшебные палочки. Ну, и вообще, праздник - это уже подарок. Тортики, шарики и так далее», - сказала звездная мама.

Вечеринка для девочек также обязательна. Бледанс сообщила, что у ее сына много подружек.

Напомним, что у актрисы и ее бывшего мужа в 2012 году родился мальчик с синдромом Дауна. Супруг быстро развелся с Эвелиной. Семена воспитывает она одна.

