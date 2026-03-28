Арестованная актриса Ханде Эрчел сдала тест на наркотики

Турецкая актриса Ханде Эрчел сдала тесты на наркотики после появившихся сообщений в СМИ. Об этом рассказали местные издания.

По их данным, ордер на арест выдали, когда актриса находилась за границей, после чего она вернулась в Турцию. Из аэропорта ее доставили в суд, где она дала показания, а также сдала образцы крови и волос для проверки.

Сообщается, что Эрчел по совету адвокатов ограничила общение с прессой, однако через представителей заявила, что никогда не употребляла наркотики и ведет здоровый образ жизни. Она отметила, что понимает свою публичность и ответственность перед аудиторией.

Актриса также пояснила, что находилась за границей из-за учебы и узнала о ситуации из СМИ. По ее словам, она сразу решила вернуться в страну, чтобы разобраться в происходящем, и рассчитывает на скорое прояснение ситуации, передает Cumhuriyet.

«Вечерняя Москва» выяснила, что известно о рейде на звезд и как в нем замешана Эрчел.

Турецкого актера Джана Ямана также взяли под стражу во время операции правоохранителей в ночных заведениях Стамбула. У Ямана якобы при себе нашли твердые предметы красноватого цвета. Артист эти сообщения опроверг.