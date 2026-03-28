Стало известно об «отмене» Нагиева в киноиндустрии

Артиста и телеведущего Дмитрия Нагиева вычеркнули из списка актеров фильма «Королек моей любви».

По сведениям Телеграм-канала Мash, «отмена» произошла на финальном этапе согласования состава. Съемки состоялись в Индии, выпуск релиза планируется в апреле. Предположительно, известному актеру отказали из-за репутационных рисков.

Это не единственный российский проект, руководители которого решили не рисковать. Ранее Нагиев уже говорил, что все связи с отечественным телевидением разрушены, рекламные контракты обнулились.

Нагиев вспомнил о нищете

Сейчас Дмитрий, зарабатывает на авторских курсах в ОАЭ. Нагиев проводит там курсы личностного роста стоимостью от 310 тысяч до полутора миллиона рублей. ВИП-пакет предполагал семь часов личного общения с артистом.