Крид рассказал, как столкнулся с провокаторами в салоне самолета

Российский певец Егор Крид рассказал о крайне неприятном инциденте, который произошел с ним во время перелета в рамках гастрольного тура.

Двое нетрезвых мужчин провоцировали его на скандал во время полета, пишет СтарХит.

«Летели мы после стадионного концерта из Перми в Москву, рядом сидит мой менеджер. Я пытаюсь уснуть, но не получается: сзади двое мужиков шумно выпивают. Они специально громко говорят: «Вот он, звезда, летит, смотри! Может, нам тоже очки надеть, чтобы такими крутыми быть? Че он из себя строит?» При том, что я просто сижу в капюшоне на первом ряду, никого не трогаю и стараюсь уснуть», сообщил рэпер.

Неадекватные соседи не могли угомониться весь полет. Уже по приземлении они потребовали в менеджера Крида Марии автограф певца. После отказа скандал продолжился – мужчины стали оскорблять девушку.

«Мы приземляемся, и тут я слышу, как Маша говорит одному из них: «А вы, я смотрю, молодитесь, раз такие знаки тыкаете мне в лицо», — и начинает его снимать. Поворачиваю голову и просто офигеваю от того, что это прям взрослый мужчина, который показывает средний палец девушке… И второй — такой же. Я реально думал весь полет, может, какие-то малые пацаны выпили, в себя поверили, или подставные провокаторы. Тут я уже не выдержал и сказал, что если сейчас они не закроют свои рты, то им закрою их я. Ну, только матом и чуть погрубее. Оба сразу замолкли. Потом еще подошла моя служба безопасности, они, в целом, испугались и уже ничего не говорили», — резюмировал Егор.

Ранее СМИ писали, что певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) внес коррективы в концертный номер после скандала с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. Скандал начался из-за того, что во время шоу исполнитель прямо на сцене целовался с танцовщицей.