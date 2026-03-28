Мерзликин обнародовал подробности развода

Звезда фильма «Бумер» актер Андрей Мерзликин рассказал о жизни после развода с женой Анной Осокиной. Четверо их бывших детей остались с ним, а экс-супруга строит новую жизнь вне России.

Андрей долгое время не комментировал информацию о расставании, а Анна лишь кратко высказалась об этом в микроблоге.

Но недавно, пишет СтарХит, Мерзликин все же ответил на вопросы журналистов о личном.

«У Анны новые отношения, она живет не в России. Поэтому было разумно, чтобы дети остались со мной. Я взял на себя эту ответственность. Для нас это способ сохранить семью — пусть уже в новом формате», — объяснил артист.

Ранее на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» Андрей Мерзликин признался, что сегодня между ним и детьми есть полный контакт и взаимное доверие — и именно это стало для него одним из самых ценных жизненных ощущений.