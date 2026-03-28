Влад Соколовский признался в романе с Нюшей спустя 10 лет

Певец Влад Соколовский подтвердил, что более десяти лет назад у него с артисткой Нюшей действительно были романтические отношения. По его словам, тогда они познакомились на мероприятии, разговор завязался естественно, а совместная работа и появление на светских событиях сблизили их.

Ранее СМИ писали, что в 2012 году пара тайно отправилась на Мальдивы, однако отец Нюши заявлял, что ребята просто знакомы и никакой любви между ними нет. Эти сведения долгое время оставались слухами и не подтверждались.

— Мы правда встречались. Мы просто держали это в строжайшей тайне из-за ее родных. Ей на тот момент занимались папа и его жена. У них была такая политика, что ничего про ее личную жизнь не должно светиться: она — только артистка. Но мне, честно говоря, тоже не хотелось на этом хайпить. Мне, как мужчине, неприятно, что про меня так пытались думать. Это было ярко, здорово. С того времени уже столько лет прошло… Вспоминаю об этом только с улыбкой, — рассказал певец в программе «12 вопросов».

Соколовский отметил, что чувства остались в прошлом: у каждого теперь своя семья и дети, но артисты сохранили дружеские отношения и продолжают тепло общаться.

Влад Соколовский и его нынешняя жена получают угрозы расправы и похищения в отношении их трехлетнего сына. На протяжении нескольких лет семья сталкивается с оскорблениями и преследованием.