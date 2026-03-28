Лобода на фоне краха карьеры снизила цены на выступления

Украинская певица Светлана Лобода не может собрать полные залы и готова браться за любую возможность выступить на корпоративе или частной вечеринке. Билеты на ее концерты в Европе плохо продаются.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, тур певицы запланирован в 21 европейском городе. Цены доступные, от 2500 рублей. Но в Чехии, е примеру, не выкуплена и половина мест.

На этом фоне Лобода снизила гонорары почти на треть – на 4 миллиона рублей, и просит примерно 11 миллионов за мероприятие. Правда, райдер остался прежним – авто премиального класса, молчаливый водитель, не пользующийся одеколоном, но в маске и перчатках. Отель должен быть элитным, в гримерке- четыре пары носков премиальной фирмы, стоимостью более 3 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщали, что Светлана Лобода решила сдавать в аренду особняк в России, который не смогла продать за 850 миллионов рублей.