Сестра Меладзе стала гражданкой Великобритании и обзавелась бизнесом

Сестра уехавшего из России исполнителя Валерия Меладзе, Лиана, получила гражданство Великобритании в 2025 году и обзавелась бизнесом в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным британской корпоративной отчетности, в ноябре 2024 года в стране была учреждена компания Musilian Limited, 75 процентов которой принадлежат Лиане Меладзе. Организация занимается звукозаписью и созданием видеоматериалов.

Уточняется, что изначально в учредительных документах родственница певца имела гражданство Грузии, но в сентябре прошлого года при назначении на должность директора Лиана фигурирует как гражданка Британии. В России женщина является продюсером музыкального лейбла Velvet Music, который сотрудничал с такими звездами, как Полина Гагарина, Вера Брежнева и Анита Цой.

Ранее стало известно, что Константин Меладзе продолжает копить деньги в России. По данным источника, с начала СВО продюсер получил более миллиона рублей в виде процентов по банковским вкладам.