Концерт «лучшей артистки России» вновь отменили в Казахстане

В Казахстане вновь отменили концерт Полины Гагариной, которую четвертый раз подряд признали «лучшей артисткой России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Zakazbiletov.kz.

Концерт должен был пройти в Астане 5 апреля. Причины отмены не называются. Всем купившим билет будут отправлены возвраты.

«Концерт Полины Гагариной, который должен был состояться 5 апреля в городе Астана, по независящим от организаторов, артиста и нас причинам отменяется. Возврат денежных средств будет оформлен автоматически в течение 14 дней. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание», — сообщил сервис.

Кроме того, концерт пропал из расписания на официальном сайте Гагариной.

Отмечается, что это уже не первая отмена мероприятия Гагариной в Казахстане. 27 ноября 2025 года исполнительница также планировала выступить в Астане, после чего концерт был отменен. Ситуация повторилась 9 сентября 2025 года.

