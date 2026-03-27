У участницы конкурса красоты выпали зубы прямо на сцене

У 18-летней участницы конкурса красоты «Мисс Таиланд» Камалван Чанго прямо на сцене выпали искусственные зубы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во время выступления Чанго перед жюри и зрителями. Впрочем, девушка не растерялась и вставила винировые накладки, отвернувшись от зрителей. После этого она продолжила выступление как ни в чем не бывало.

По информации издания, за несколько дней до выступления девушка выбила передний зуб. Попасть к стоматологу она не успела, поэтому ей пришлось воспользоваться протезами.

Инцидент произошел во время отборочного этапа. Победительница станет известна 28 марта. После этого она представит Таиланд на конкурсе Miss Grand International 2026 в Индии.

