Волочкова высказалась о скандале с Джигурдой

Анастасия решила забыть все старые обиды в день рождения шоумена. Балерина публично призналась ему в любви.

Сегодня, 27 марта, Никита Джигурда отмечает серьезную дату. Эпатажному актеру и шоумену исполнилось 65 лет. К этому юбилею приковано много внимания, ведь поклонники ждали, как на праздник отреагирует его давняя подруга Анастасия Волочкова. Отношения артистов испортились два года назад после громкого скандала: Джигурда выложил в Сеть видео из гостиной балерины. Оно явно не предназначалось для посторонних глаз. Анастасия тогда сильно обиделась.

В день рождения некогда близкого друга Волочкова решила сменить гнев на милость. В разговоре с VOICE она честно призналась, что простила Никиту. По словам балерины, тот ролик был снят в домашней обстановке после их общих спектаклей, и сейчас она не видит смысла таить обиду. Анастасия подчеркнула, что в наше время очень важно поддерживать друг друга и просто оставаться людьми.

«Поэтому я прощаю его и иду вперед. Никиту я очень люблю. Джигурда — это легенда», — сказала Волочкова.

Несмотря на такое теплое публичное признание, пока остается загадкой, поздравила ли она именинника лично. Сам Джигурда ранее не скрывал, что очень ждет звонка от своей «богини».