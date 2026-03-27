Сергей Лазарев встретился с онкобольной поклонницей после отмены концерта

Сергей Лазарев рассказал о трогательной встрече с поклонницей, проходящей лечение от онкологического заболевания. Однажды артисту пришлось отменить концерт в Подмосковье из-за простуды и потери голоса, но он узнал, что на выступление специально прилетела тяжелобольная девушка из другого города. Певец решил не оставлять фанатку без внимания.

Сергей Лазарев встретился с онкобольной поклонницей после отмены концерта
«Девочка приехала, так хотела посмотреть концерт, но его пришлось отменить. Я поехал на встречу с ней, мы провели в кафе полтора часа», — рассказал Лазарев в шоу «Натальная карта».

Лазарев подчеркнул, что старается не подвергать риску здоровье, чтобы не подводить зрителей, ведь многие «перекраивают свою жизнь», чтобы попасть на его выступление.

«Это твоя проблема. В целом люди не виноваты. Вот поэтому я, конечно, стараюсь минимизировать риски. Особенно когда ты находишься в большом гастрольном туре», — пояснил он.

Ранее Лазарев объяснил, почему не гуляет по Москве. Он намекнул, что ему не дают прохода фанаты.

