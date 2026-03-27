Сергей Лазарев встретился с онкобольной поклонницей после отмены концерта

Сергей Лазарев рассказал о трогательной встрече с поклонницей, проходящей лечение от онкологического заболевания. Однажды артисту пришлось отменить концерт в Подмосковье из-за простуды и потери голоса, но он узнал, что на выступление специально прилетела тяжелобольная девушка из другого города. Певец решил не оставлять фанатку без внимания.

«Девочка приехала, так хотела посмотреть концерт, но его пришлось отменить. Я поехал на встречу с ней, мы провели в кафе полтора часа», — рассказал Лазарев в шоу «Натальная карта».

Лазарев подчеркнул, что старается не подвергать риску здоровье, чтобы не подводить зрителей, ведь многие «перекраивают свою жизнь», чтобы попасть на его выступление.

«Это твоя проблема. В целом люди не виноваты. Вот поэтому я, конечно, стараюсь минимизировать риски. Особенно когда ты находишься в большом гастрольном туре», — пояснил он.

Ранее Лазарев объяснил, почему не гуляет по Москве. Он намекнул, что ему не дают прохода фанаты.