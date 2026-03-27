Сергей Лазарев рассказал, почему не гуляет по Москве

Сергей Лазарев в шоу «Натальная карта» заявил, что не гуляет по Москве. Сергей намекнул, что ему не дают прохода фанаты.

© Super.ru

«В Москве — нет, это невозможно. Я очень люблю прогуляться по торговым центрам, продовольственным магазинам — это правда. Это мои любимые места. Когда куда‑то приезжаю за границу, я вот захожу и петляю по торговому центру. А в Москве не могу, не могу спокойно пройти. Люблю гулять, но не могу позволить себе делать этого в любимой Москве», — поделился певец.

При этом Сергей отметил, что зимой посетил столичный каток, и «проблем никаких не было».

Кроме того, Сергей Лазарев рассказал о своём подходе к воспитанию детей. По словам артиста, после появления сына Никиты и дочери Анны его жизнь кардинально изменилась. Во время гастролей он сильно скучает по наследникам, а в редкие моменты встреч старается провести с ними как можно больше времени. При этом он не считает, что избаловал наследников.