Джигурда сделал неожиданное признание о Волочковой

27 марта эпатажному шоумену исполнилось 65 лет. Журналисты спросили именинника, ждет ли он поздравлений от своей некогда близкой подруги Волочковой.

© WomanHit.ru

Сегодня, 27 марта, свой день рождения отмечает один из самых эпатажных артистов отечественного шоу-бизнеса — Никита Джигурда. Ему исполнилось 65 лет. Свой юбилей именинник планирует провести в кругу семьи и близких людей. Однако многих, кажется, особенно интересует вопрос: поздравит ли его бывшая подруга Анастасия Волочкова, с которой их связывала долгая и громкая история дружбы.

В разговоре с журналистами издания «Общественная служба новостей» юбиляр высказался на эту тему довольно сдержанно. По словам артиста, все зависит исключительно от желания самой балерины. Никита подчеркнул, что он полностью открыт для общения. Когда Волочкова праздновала свой день рождения, он хотел приехать, но не смог.

«Если есть у нее желание, то поздравит. Я открыт к общению, остальное зависит от нее», — признался шоумен.

Несмотря на солидную дату в паспорте, Никита Джигурда чувствует себя абсолютно счастливым человеком. Он признался, что нынешний возраст его совершенно не пугает и не заставляет чувствовать себя старым. Напротив, артист считает цифру 65 прекрасным этапом жизни.