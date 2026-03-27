Юрист объяснил, на чью сторону встанет суд встанет в иске Долиной к мошенникам

Балашихинский городской суд Московской области 31 марта рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной к мошенникам, осужденным за аферу с ее квартирой в центре Москвы.

Исполнительница требует взыскать с них 176 миллионов рублей ущерба. Адвокат Андрей Алешкин объяснил, что суд скорее всего удовлетворит требование исполнительницы.

— Вред установлен оценочным способом, то есть была проведена экспертиза в рамках уголовного дела. Плюс есть подтверждение стоимости квартиры и сопутствующий вред — оплата юристов и адвокатов. Если заявленные траты могут быть подтверждены документально, то суд с высокой степенью вероятности их взыщет, — объяснил эксперт.

Моральный вред также подлежит оценке, однако суды обычно снижают такие суммы. При этом Алешкин подчеркнул, что даже положительное решение суда не гарантирует реального получения денег, поскольку многое зависит от финансового положения ответчиков, сообщает Aif.ru.

При этом адвокат Ольга Власова ранее сообщила, что шансы Долиной получить 176 миллионов рублей через суд минимальны.

Ипотечный брокер и юрист Дмитрий Кваша тоже считает, что у Ларисы Долиной нет никаких шансов отсудить деньги, которые у нее похитили мошенники во время продажи московской квартиры. По его словам, те злоумышленники, которые были пойманы после аферы, не являются конечными бенефициарами преступной схемы.