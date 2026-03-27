«Мясное платье» было лишь началом: яркие образы Леди Гаги

28 марта 40 лет исполняется Леди Гаге — одной из самых титулованных певиц современности. У нее в активе 14 премий «Грэмми», 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а также четвертое место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии телеканала VH1.

Стефани Джерманотта родилась в 1986 году в итальянской семье. Уже в детстве будущая артистка демонстрировала необычные способности к музыке. К четырем годам Стефани сама научилась играть на фортепиано. Ее любимой игрушкой был детский кассетный магнитофон, на который она записывала популярные песни.

После окончания средней школы певица поступила в Школу искусств при Нью-Йоркском университете, но вскоре бросила учебу, чтобы начать музыкальную карьеру. В 2008 году Леди Гага переехала в Лос-Анджелес, где приступила к работе над дебютным альбомом The Fame. Пластинка вышла в августе и моментально вознеслась на вершину чартов по всему миру. Всего было продано более 10 млн копий.

Помимо музыкального таланта еще одной фишкой артистки стали ее необычные наряды. Певица так часто шокировала поклонников новыми образами, что получила неофициальный титул королевы эпатажа. Одним из самых запоминающихся выходов Леди Гаги в свет стало появление на церемонии музыкальных наград MTV VMA 2010 в «мясном платье». Над легендарным образом работал дизайнер Франк Фернандес, который приобрел материал у знакомого мясника.

«Если вы знаете, я самый независимый и свободный человек на земле. У этого платья много интерпретаций, но для этого вечера… если мы не будем отстаивать то, во что мы верим, и мы не будем бороться за свои права. У нас у всех столько же прав, сколько мяса на наших костях. И я не кусок мяса», — заявила журналистам артистка.

