«Мясное платье» было лишь началом: яркие образы Леди Гаги

Александр Котлеткин
Фотография из соцсетей Леди Гаги
Фотография из соцсетей Леди Гаги
Фотография из соцсетей Леди Гаги
Фотография из соцсетей Леди Гаги
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Фотография из соцсетей Леди Гаги
Фотография из соцсетей Леди Гаги
Фотография из соцсетей Леди Гаги
Фотография из соцсетей Леди Гаги
Фотография из соцсетей Леди Гаги
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Леди Гага в «мясном платье» во время церемонии музыкальных наград MTV VMA 2010
Актриса и певица Леди Гага на премьере фильма "Джокер: Безумие на двоих" на 81-м Венецианском кинофестивале, 7 сентября 2024 года
Леди Гага на балу Института костюма Met Gala 2019 в Нью-Йорке, 6 мая 2019 года
Певица Леди Гага на красной дорожке 68-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, 1 февраля 2026 года
Певица Леди Гага во время 28-й дня рождения, 28 марта 2013 года
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Леди Гага вов ремя посещения шоу Дэвида Леттермана в Нью-Йорке, 2 апреля 2014 года
Американская певица Леди Гага в аэропорту "Внуково", 11 декабря 2012 года
Леди Гага позирует на красной дорожке Met Gala 2019 в Нью-Йорке, 6 мая 2019 года
28 марта 40 лет исполняется Леди Гаге — одной из самых титулованных певиц современности. У нее в активе 14 премий «Грэмми», 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а также четвертое место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии телеканала VH1.

Стефани Джерманотта родилась в 1986 году в итальянской семье. Уже в детстве будущая артистка демонстрировала необычные способности к музыке. К четырем годам Стефани сама научилась играть на фортепиано. Ее любимой игрушкой был детский кассетный магнитофон, на который она записывала популярные песни.

После окончания средней школы певица поступила в Школу искусств при Нью-Йоркском университете, но вскоре бросила учебу, чтобы начать музыкальную карьеру. В 2008 году Леди Гага переехала в Лос-Анджелес, где приступила к работе над дебютным альбомом The Fame. Пластинка вышла в августе и моментально вознеслась на вершину чартов по всему миру. Всего было продано более 10 млн копий.

Помимо музыкального таланта еще одной фишкой артистки стали ее необычные наряды. Певица так часто шокировала поклонников новыми образами, что получила неофициальный титул королевы эпатажа. Одним из самых запоминающихся выходов Леди Гаги в свет стало появление на церемонии музыкальных наград MTV VMA 2010 в «мясном платье». Над легендарным образом работал дизайнер Франк Фернандес, который приобрел материал у знакомого мясника.

«Если вы знаете, я самый независимый и свободный человек на земле. У этого платья много интерпретаций, но для этого вечера… если мы не будем отстаивать то, во что мы верим, и мы не будем бороться за свои права. У нас у всех столько же прав, сколько мяса на наших костях. И я не кусок мяса», — заявила журналистам артистка.

Смотрите другие яркие образы Леди Гаги в галерее «Рамблера».