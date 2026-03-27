Сергей Лазарев встретился с больной раком поклонницей

Российский певец Сергей Лазарев вспомнил о встрече с поклонницей, которая проходила лечение от онкологического заболевания. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу «Натальная карта».

Артист уточнил, что иногда ему приходится отменять концерты из-за простуды и отсутствия голоса. Однажды по этой причине сорвалось выступление Лазарева в Подмосковье, однако он узнал, что на шоу должна была прилететь тяжелобольная девушка из другого города.

«Девочка приехала, так хотела посмотреть концерт, но его пришлось отменить. Я поехал на встречу с ней, мы провели в кафе полтора часа», — поделился певец.

По словам Лазарева, он старается не подвергать риску здоровье, чтобы не подводить фанатов. Он отметил, что многие люди «перекраивают свою жизнь», чтобы попасть на его выступление.

«И ты вдруг отменяешь концерт, потому что заболел. Это твоя проблема, люди не виноваты», — добавил артист.

В шоу Лазарев также сообщил, что не пользовался популярностью в школе. Он признался, что был младше всех своих одноклассников, поэтому его не воспринимали всерьез девушки, которые его интересовали.