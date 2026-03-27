Воссоединение группы «Чай вдвоем», конкуренция с отцом: как живет Денис Клявер

Певец Денис Клявер высказался о возможном воссоединении со Стасом Костюшкиным в рамках группы «Чай вдвоем». News.ru рассказал, что известно о личной жизни артиста и возродится ли знаменитый дуэт.

Воссоединение «Чай вдвоем»

По словам Клявера, сейчас самое главное — что песни все еще звучат. По его мнению, примирение со Стасом Костюшкиным — лишь вопрос времени.

«Думаю, это когда-то произойдет. Самое главное, что эти песни звучат, их слушают, делают ремиксы, например, на песню "Желанная". Это очень приятно», — сообщил Денис.

Напомним, что группа «Чай вдвоем» появилась в 1994 году и стала широко известной благодаря песням «День рождения», «Ласковая моя», «Ты не одна». В 2012 году Клявер и Костюшкин заявили о завершении совместного творчества. Артисты начали сольные проекты.

«Просто 10 лет назад мы оказались заложниками одного жанра... Был творческий тупик жанра „Чай вдвоем“. Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный, романтичный я», — объяснял Клявер их решение.

Однако в мае 2023 года музыканты воссоединились и исполнили новую песню — «Нежная». В ноябре того же года Клявер заявил о возвращении группы на сцену.

Личная жизнь

Первой женой Клявера была Елена Шестакова — они поженились в 1998 году. В начале отношений они вместе уехали в Санкт-Петербург, где девушка стала фактическим администратором группы «Чай вдвоем». Рассталась пара после свадебной поездки.

Позднее Денис женился на танцовщице балета Лаймы Вайкуле — Юлии, которая воспитывала ребенка от первого брака. Второй брак продлился семь лет, а у артистов родился сын Тимофей.

Во время второго брака Клявер встречался с певицей Евой Польной — в 2005 году она родила дочь Эвелин. Артистка долгое время скрывала имя отца ребенка, однако в 2010 году Денис взял отцовство на себя. Сейчас они сохраняют дружеские отношения.

Во время отношений Клявера с Польной окружающие считали, что певица встречается с коллегой по группе Юрием Усачевым. Как оказалось позднее, Ева и Денис договорились никому не рассказывать о чувствах, а Усачева попросили отвезти артистку в роддом.

«Официально Денис признал свое отцовство лишь спустя пять лет после рождения Эвелин. Я не хотела, чтобы в мою жизнь вмешивались посторонние, и долгое время это удавалось. Даже наши знакомые артисты ничего не знали», — рассказывала Польна.

Позднее артист женился на юристе Ирине Федотовой. Певец подчеркивал, что женщина не разрушала семью — они стали встречаться только тогда, когда он понял, что любовь к жене прошла. 24 сентября 2013 года у них родился сын Даниэль.

Соперничество с Олейниковым

Клявер сожалеет, что не имел возможности проводить больше времени со своим отцом — актером Ильей Олейниковым, который скончался в 2012 году.

«С 1995 года мы постоянно были в гастрольном графике, и папа тоже с Юрой Стояновым постоянно гастролировал. Тогда мобильных телефонов и видеосвязи не было. Папа прекрасно понимал, что добился той популярности, о которой мечтал, и наслаждался всеми гастрольными съемками», — сказал Клявер.

Певец признался, что всю жизнь внутренне конкурировал с отцом. Олейников никогда не высмеивал и не обижал сына, однако Денис чувствовал необходимость доказать родителю, что он «типа крутой».