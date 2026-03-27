Адвокат оценила новый скандал вокруг модели Марии Погребняк

Адвокат Елена Пономарёва в разговоре с Рамблером прокомментировала скандал вокруг блогера и модели Марии Погребняк, которую обвинили в наезде на пешехода, а также оценила перспективы возбуждения уголовного дела после инцидента на дороге с ее участием.

Ранее Мария Погребняк рассказала о продолжении возмутительной ситуации, произошедшей с ней пару недель назад, когда неизвестный бросился под колёса её машины и попытался выставить её виновницей ДТП. В личном блоге модель пожаловалась, что на днях её остановили полицейские и сообщили, что её автомобиль находится «на особом контроле». Блогеру пришлось поехать в отделение. Там выяснилось, что незнакомец, который винил Марию в причинении ему вреда, но в итоге оказался целым и невредимым, написал на неё заявление. Он представил совершенно иную версию событий, а вдобавок предъявил справку о повреждении грудной клетки (Погребняк подчеркнула, что в день происшествия медики скорой помощи и он сам подтвердили, что с ним всё в полном порядке). В связи с этим машину блогера объявили в розыск. Погребняк полагает, что мужчина узнал о её публичности и решил получить выгоду из сложившейся ситуации.

Сейчас такие случаи встречаются достаточно часто: ко мне неоднократно обращались люди, столкнувшиеся с инсценировкой подобных ситуаций — когда имитируется наезд на пешехода. Иногда злоумышленники буквально бросаются под колёса, чтобы затем шантажировать водителя и добиться выплаты компенсации на месте. Если этого не удаётся, они обращаются в полицию и пытаются получить компенсацию уже через правоохранительные органы, выступая в роли потерпевших. Как правило, мошенники выбирают обеспеченных людей, способных выплатить деньги сразу, — так они достигают своих преступных целей. Елена Пономарева Адвокат Адвокатской палаты Московской области, партнер Коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры»

Проанализировав правовую ситуацию вокруг инцидента с Погребняк, адвокат пришла к выводу об отсутствии оснований для привлечения модели к ответственности. Пономарёва указала на противоречия в позиции заявителя и обозначила дальнейшие шаги, которые помогут не только снять все подозрения с Погребняк, но и привлечь к ответственности лицо, подавшее заведомо ложное заявление.

«Я не вижу перспектив привлечения Марии ни к административной, ни тем более к уголовной ответственности — поскольку отсутствует само событие правонарушения. Уголовное дело в принципе не может быть возбуждено: для этого у потерпевшего должен быть установлен тяжкий вред здоровью, чего в данном случае нет. Что же касается административной ответственности (например, по статьям за наезд на пешехода или оставление места ДТП), то и эти составы к ситуации неприменимы. В действиях заявителя обнаруживаются серьёзные противоречия. Он не сразу обратился в травмпункт с ушибом грудной клетки — это даёт основания полагать, что повреждение могло быть получено в другом месте и впоследствии выдано за травму, якобы полученную в день встречи с Марией. Кроме того, на месте происшествия присутствовали свидетели: они подтвердят, что с её стороны не было никаких противоправных действий и изначально претензий от заявителя не поступало. Марии необходимо пройти все предусмотренные законом процедуры: дать показания, предоставить доказательства (в том числе видеозапись с камер видеонаблюдения) и указать свидетелей, находившихся рядом в момент инцидента. Их опрос позволит правоохранительным органам принять обоснованное решение об отказе в возбуждении административного или уголовного дела. Более того, на основании собранных материалов есть все основания привлечь заявителя к ответственности за заведомо ложный донос», - заключила адвокат.

