Громкие скандалы и зависимость: как живет Никита Джигурда

Актер и певец Никита Джигурда 27 марта отмечает 65-летие. News.ru вспомнил, как сложилась личная жизнь и карьера артиста.

Путь к славе

Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. После окончания школы поступил в Киевский институт физкультуры, где получил звание кандидата в мастера спорта по гребле на каноэ, но через полтора года забрал документы и перевелся в Киевский театральный институт. В 1983 году по совету режиссера Виталия Малахова переехал в Москву, где поступил в Щукинское училище — его Джигурда закончил в 1987 году.

Актерскую карьеру Джигурда начал в возрасте 26 лет, присоединившись к труппе «У Никитских ворот». Дебют в кино состоялся в 1986 году после роли солдата в фильме «Раненые камни». В 1991 году исполнил роль Андрея Курбского в «Откровении Иоанна Первопечатника». Кроме того, зрители также высоко оценили его работу в фильме «Любить по-русски». Джигурда пробовал себя в музыке — свой первый альбом «Перестройка» он выпустил в 1987 году.

Джигурда завоевал свою популярность благодаря своему яркому и провокационному стилю. Он начал развивать этот образ на телешоу и быстро понял, что эпатаж может сделать его известным.

Личная жизнь

Джигурда был женат четыре раза. Его первой женой стала однокурсница Нелли, с которой у Никиты родился сын Владимир. Второй супругой артиста была актриса Марина Есипенко.

В третий брак Джигурда вступил с поэтессой и фотографом Яной Павелковской. У пары родились два сына — Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.

В 2008 году Джигурда женился на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Мариной Анисиной. У пары родились сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада. В 2016 году они развелись, а спортсменка забрала детей и переехала в Францию. Анисина не скрывала, что к расставанию привели пагубные привычки актера и его любовь к эпатажному поведению.

«Я поставила условие к перемирию: Никита должен был лечиться. Договоренность он так и не сдержал, а его болезнь стала только прогрессировать. Считаю, что он просто опасен. Так что мое решение развестись окончательное», — говорила она.

В 2021 году Анисина и Джигурда снова сыграли свадьбу.

Скандалы

Джигурда не раз оказывался в центре скандалов из-за своих провокационных высказываний и эксцентричного поведения. Артист утверждал, что решался на эпатажные поступки только ради денег, а на самом деле таким не является.

«Две трети моих скандалов в Интернете и на телевидении — это оговоренные акции, как правило, оплачиваемые», — говорил актер.

В 2008 году Джигурда планировал принять участие в шоу «Последний герой», однако отказался прыгать в море с борта судна и покинул проект в первый же день. Позднее артист заявил, что приехал на передачу как гость. Кроме того, он снимал фильмы с подробными рассказами о своих увлечениях и делился видео, на котором участвовал в родах жены.

В 2016 году актер объявил о смене имени на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. Он объяснил это решение тем, что это его родовые фамилии. Тогда же, на пресс-конференции по теме развода с Анисиной, исполнил эротический танец.

В 2024 году Джигурда и Волочкова оказались в центре скандала после того, как в Сети появилось откровенное видео с их участием. На записи Джигурда опускается на колени и целует Волочкову. Артистка обвинила Никиту в сливе видео.

Зависимость

Сейчас Джигурда продолжает свою творческую деятельность. 14 ноября он появился в премьерном выпуске шоу «Звезды под капельницей», куда также пришла Волочкова. Для участников программы в первом выпуске подготовили вечеринку, после которой актер не мог стоять на ногах. Нарколог Василий Шуров поставил ему диагноз — вторая стадия зависимости от алкоголя.