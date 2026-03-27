Критик Соседов объяснил, почему время SHAMANа подходит к концу

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что время таких артистов, как Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, прошло.

По его мнению, публика устала от однообразия и хочет видеть на сцене новые лица.

— Все это, конечно, хорошо, но в меру. Люди жаждут чего-то нового. Сколько можно слушать одни и те же заезженные песни? Сейчас время таких артистов наступает, как Ваня Дмитриенко. Это свежий глоток, который нужен был в качестве альтернативы, — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что любой артист проходит через этапы взлетов и падений, и для дальнейшего успеха Дронову необходимо экспериментировать с образом и музыкой. По словам Соседова, одной патриотической тематики недостаточно для удержания популярности. Чтобы завоевать молодежь, артисту нужно искать новые музыкальные решения.

Сейчас, как считает критик, на первый план выходят человеческие чувства и личность исполнителя — то, что активно используют молодые артисты. Дронов, по мнению Соседова, пока не осознал этой тенденции, сообщает Общественная Служба Новостей.

