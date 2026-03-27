Марию Погребняк доставили в полицию после наезда на мужчину

В начале марта Мария Погребняк наехала на мужчину на своем авто. Тогда ситуацию замяли, но на днях она история получила свое продолжение.

Мария Погребняк угодила в неприятную историю. 4 марта она якобы сбила мужчину, когда парковалась. Однако блогерше удалось уладить ситуацию, как ей тогда показалось. Инцидент произошел при свидетелях, и они подтвердили, что никакого наезда не было. Прибывшая на место скорая никаких травм у пострадавшего не обнаружила. «Жертва», по мнению Марии, просто хотел воспользоваться случаем и поиметь выгоду. Но не вышло, и в тот же день он подтвердил, что претензий не имеет.

И вот вчера Погребняк поведала продолжение истории.

«7 марта этот же мужчина внезапно появился со справкой о „повреждении грудной клетки“ и написал на меня заявление. Поскольку со мной не смогли связаться, мою машину объявили в розыск», — поделилась она в ТГ-канале.

В минувший четверг Погребняк прибыла в отделение и предъявила доказательства своей невиновности.

«Правда на моей стороне, и это очевидно. Но сама ситуация — показательная. На месте человек говорит одно, а спустя несколько дней придумывает совершенно другую историю», — сказала Мария.

Она по-прежнему считает, что мужчина, узнав о медийности Погребняк, решил заработать на инциденте.

Фолловеры заступились за блогершу, окрестив «пострадавшего» «больным» и «тряпкой».