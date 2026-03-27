«Ничего себе»: Диброва возмутили слова журналиста

Телеведущего Дмитрия Диброва возмутил вопрос о личной жизни от журналиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Беседа с прессой прошла на фотопроекте года от FB. Фраза о том, что Дмитрию не повезло в любви, спровоцировала у ведущего яркое удивление. Он не согласен с тем, что дела в личной жизни у него идут не очень.

«Как мне не везло? Я 16 лет прожил с самой красивой девушкой Ростова. Мне не повезло? Ничего себе! Дай Бог каждому так не повезти. Я хотел бы сказать, что Полина очень благородна», — заявил он.

В ответ на вопрос, хочет ли он еще детей, Дибров заявил, что уже ничему не удивится.

Ранее СМИ сообщили, что Дибров съехался с новой возлюбленной — ей оказалась нутрициолог Екатерина Гусева. Недавно появилась вместе на звездной дорожке музыкальной премии «Виктория». Они встретились еще три года назад, а сейчас Екатерина начала консультировать Дмитрия по питанию и хочет вернуть в большие телешоу.