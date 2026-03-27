Бритни Спирс обвинила бывшего телохранителя во взломе её устройств

Бритни Спирс обвиняет бывшего телохранителя в хакерской атаке на личные устройства и аккаунт Apple iCloud, сообщает TMZ. По данным издания, адвокат 44‑летней певицы в прошлом месяце направил её экс‑сотруднику Томасу Банбери письмо с требованием прекратить противоправные действия.

Спирс утверждает, что Банбери без её разрешения получил доступ к личным устройствам и облачному хранилищу и потенциально мог скопировать и распространить фото, видео, файлы и документы. Певица потребовала от бывшего телохранителя удалить все сделанные копии и сообщить, передавал ли он кому‑либо конфиденциальную информацию.

Несмотря на репутацию Бритни Спирс, обвинения к экс‑охраннику не похожи на паранойю. Банбери уволили в августе из‑за нарушения соглашения о неразглашении: он общался с фанатами и представителями СМИ. По предварительным данным, взлом техники певицы мужчина предпринял уже после увольнения: из‑за его действий Спирс несколько раз теряла доступ к своим аккаунтам.