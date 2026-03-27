Материнство и работа моделью: что известно о предполагаемой пассии Тимати

Рэпера Тимати (Тимур Юнусов) заподозрили в измене с 21-летней моделью из Бийска Екатериной Лукьяновой. Starhit рассказал, что известно о девушке.

Блондинку заметили рядом с музыкантом в его ночном клубе. На прошлой неделе она окончательно переехала из Барнаула в Москву, отметив это событие в компании рэпера. Источник издания заявлял, что Юнусов лично проводит Лукьянову в вип-зону, держит за руку и периодически они остаются вдвоем.

«Очевидно, что между ними теплое и доверительное общение. Те, кто видит все это, переживают за Валентину, которая ни о чем не подозревает и постит милые видео с ребенком», — отмечал собеседник.

В недавнем уличном интервью Лукьянова, которую «подловили» в районе Патриарших прудов, не стала говорить об отношениях с рэпером. Она пояснила, что после переезда в столицу пока находится в поиске своего дела и ничем конкретным не занимается. У Екатерины спросили, что для нее любовь.

«Наверно, любовь — это когда он снимает тебе хату в "Сити" на год», — засмеялась блондинка.

По информации Starhit, модель действительно живет в башне «Федерация» и у нее есть полуторагодовалый сын по имени Лев. Она родила мальчика в первом браке, который уже завершила. Кроме того, безработной Екатерина удается оплачивать двух нянь. Она ходит в спортзал в «Сити» — видео в похожих интерьерах с Тимати выкладывал его друг жиган.

Личность состоятельного спутника модель скрывает не только от друзей, но и от родственников. Из Барнаула девушка уехала почти ни с кем не попрощавшись, резко сократила контакты с подругами. По словам одной из приятельниц, некоторое время она постоянно летала в Москву, «чуть ли не каждую неделю». Близким Лукьянова ничего не говорит, как и подругам, а на вопрос о Тимати либо не отвечает, либо ограничивается смайликом.