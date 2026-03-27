Никита Пресняков отреагировал на критику своего творчества

Внук Аллы Пугачёвой ответил на замечания поклонников о своём творчестве. В последнее время Никита Пресняков записывает кавер-версии на популярные песни российских артистов, и хотя слушатели признают талант певца, многие настаивают, чтобы он сосредоточился на собственных произведениях.

Артист, как и ранее, отвечает: у него есть свой музыкальный коллектив, ориентированный на любителей модерн-металла.

«20 лет уже свою музыку делаю, просто не под своим именем», — отметил он в комментариях.

Напомним, Пресняков-младший переехал в США в конце сентября 2022 года вместе с супругой Алёной Красновой. Летом 2025 года они объявили о разводе после семи лет брака. Пара не раскрывала причин расставания, однако в Сети активно обсуждались версии о том, что инициатором разрыва стала именно девушка. Недавно Никита спровоцировал слухи о новом романе.