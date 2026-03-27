Стало известно о романе Федора Бондарчука и Виктории Исаковой

Год назад Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. Точную причину разрыва ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделял друзьям и любил вечеринки.

Теперь же в Сети распространилась информация, будто Федор Бондарчук недолго скучал в одиночестве после развода. Ходят слухи, будто режиссер закрутил роман с актрисой Викторией Исаковой. 58-летний Федор и 49-летняя Виктория ходят на одни и те же мероприятия. Например, недавно Бондарчук и Исакова посетили день рождения Александра Петрова, отмечает Spletnik. Пока знаменитости не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что до недавнего времени Виктория Исакова была замужем за режиссером Юрием Морозом. Но летом прошлого года он умер. Режиссер несколько лет боролся с раком, он тщательно скрывал диагноз, о болезни знали только самые близкие. Опухоль поджелудочной железы медики диагностировали Морозу в декабре 2023 года, а к лету 2025-го его состояние ухудшилось настолько, что он передвигался на инвалидной коляске. Похоронили кинодеятеля на Ваганьковском кладбище столицы.